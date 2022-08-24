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Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Spor Haberleri

Fenerbahçe transferde attığı adımlar kadar, ayrılık haberleriyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp, yalnızca 11 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK PAYLAŞIMI

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

YENİ TAKIMI LUZERN OLDU

Fenerbahçe'de yalnızca 11 maçta forma giyen Meyer'in yeni takımı da belli oldu. İsviçre'nin Luzern kulübü, 26 yaşındaki Alman orta saha ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Max Meyer İsviçre Luzern Spor Haberler

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