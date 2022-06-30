Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Üç futbolcuya transfer teklifi geldi

Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı azaltmak adına çalışmalara başladı. Bu sayıyı 12'ye düşürdükten sonra takıma 2 oyuncu takviyesi yapacak olan sarı lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirme altına almaya başladı.

İTALYA'DAN 3 TEKLİF

NTV Spor'da yer alan habere göre, Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4 milyon, Tisserand'a ise 3 milyon eurolukteklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması, Zajc'a oranla daha kuvvetli. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

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