Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, geçen sezon Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi ile birlikte İngiliz ekibine transfer olduğunu açıkladı.

Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

"HULL CITY'E KALICI TRANSFERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Hull City Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title