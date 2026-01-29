Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 300 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiraladı; transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde bir ayrılık daha netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yollarını geçici olarak ayırmaya hazırlanıyor.

DINAMO ZAGREB'E GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönüyor. Hırvat kaleci, kısa süre önce ayrılık talebini yönetime iletti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb, Livakovic'i Fenerbahçe'den 300 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiraladı. Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

BONSERVİSİ 6.65 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki kalecinin sezonun kalan bölümünde yeniden Dinamo Zagreb forması giymesi bekleniyor.

