Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
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Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısı 8 bini geçti. Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman iddiası gündeme geldi. Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağı iddia ediliyor. Saran'ın, futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmayı planladığı belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısının 8 bini geçtiği öne sürülürken, çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için ortaya atılan Aykut Kocaman iddiası bomba etkisi yarattı.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Mvcut başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıklamıştı. Hemen seçim isteyen kongre üyelerinin imza kampanyası ise devam ediyor. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEMDE

Çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun yanı sıra Sadettin Saran'ın da başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Saran futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tamam tam saha savunma yap gol atmak önemli değil yeme yeter stratejisi ha

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Aykut olmaz, montella

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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
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