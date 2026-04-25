Fenerbahçe'de Asensio antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında yarın derbi maçta saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalan Marco Asensio, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

BAŞKAN SARAN VE YÖNETİCİLER ANTRENMANDA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler antrenmanın bir bölümünü de takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
