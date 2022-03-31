Fenerbahçe'de artık ona verilecek forma yok! Ozan Tufan ezeli rakibe gidiyor hem de bedavaya
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Fenerbahçe'de kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği iddia edildi. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan milli futbolcunun, bonservisini eline alması durumunda siyah-beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.
Kadro dışı kalması sonrası Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun yeni rotasının Beşiktaş olacağı öne sürüldü.
AHMET NUR ÇEBİ İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK İDDİASI
Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu yolların ayrılması beklenen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerden bonservisini almayı başarırsa Beşiktaş'a imza atacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael de Ozan Tufan'ın transferine onay verdi. Haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceği de belirtildi.
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