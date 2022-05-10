Fenerbahçe'de Arda Güler yıkımı yaşıyor! Ne yaptıysa doktorları ikna edemedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Arda Güler yıkımı yaşıyor! Ne yaptıysa doktorları ikna edemedi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Genç yıldızın bu turnuvada oynamayı uzun zamandır beklediği ve bu fırsatı kaçırdığı için oldukça üzüldüğü öğrenildi. 17 yaşındaki futbolcu kadroda yer almak için kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da çıkarılan genç yıldız, büyük üzüntü yaşıyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler yıkımı yaşıyor! Ne yaptıysa doktorları ikna edemedi

DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu. 17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

MUSTAFA KEMAL:

KARDEŞİM SEN BİZE LAZIMSIN LÜZUMSUZ TAKIMLARDA NE İŞİN VAR?

Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title