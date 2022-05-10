Fenerbahçe'de Arda Güler yıkımı yaşıyor! Ne yaptıysa doktorları ikna edemedi
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Fenerbahçe'de Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Genç yıldızın bu turnuvada oynamayı uzun zamandır beklediği ve bu fırsatı kaçırdığı için oldukça üzüldüğü öğrenildi. 17 yaşındaki futbolcu kadroda yer almak için kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan da çıkarılan genç yıldız, büyük üzüntü yaşıyor.
DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu. 17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.
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