Haberler

Fenerbahçe'den, Ali Şen'e 50. yıl plaketi

Fenerbahçe'den, Ali Şen'e 50. yıl plaketi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Ali Şen, 50. yılı dolayısıyla plaketle onurlandırıldı. Plaket, Ali Şen'in oğlu ve torunu tarafından alındı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Ali Şen'e 50. yıl plaketi verildi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda gündem maddelerine geçilirken, yüksek divan kurulu üyeliğinde 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran üyelere Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından plaket takdim edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1981-1983 ile 1994-1998 tarihleri arasında başkanlık yapan Ali Şen de 50. yılını doldurdu. Ali Şen'in isminin okunmasının ardından salonda alkışlarla destek verilirken, sinevizyonda Ali Şen için hazırlanan özel klip gösterildi.

Şen'in rahatsızlığı nedeniyle oğlu Metin Şen ile torunu sahneye gelerek plaketi Başkan Saran'ın elinden aldı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sahneye gelerek, birlikte toplu fotoğraf çektirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı