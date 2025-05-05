Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek
Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.
Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."
TARAFTARA SESLENECEK
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başta taraftarların olağanüstü kongre çağrıları olmak üzere takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecekteki durumu,stadyum genişletme vaadi ve projelerine cevap vermesi bekleniyor.