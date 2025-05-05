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Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

TARAFTARA SESLENECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başta taraftarların olağanüstü kongre çağrıları olmak üzere takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecekteki durumu,stadyum genişletme vaadi ve projelerine cevap vermesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

Ali başkan eger morinho ile devam diyeceksen defol sende git . eger onu kovup sergen yada volkan demirel i getireceksen kal . ve çevrendeki futbol aklının hepsini kov . sana amrabat ı ve en nesriyi ve carlos u aldıranlarıda kov

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden sayın Ali bey neden? Bence çıkmanıza gerek yok ki! Savunulacak hiç bir tarafı yok şu rezil futbolun. Yapı yapı evet bence de yapı ama. Böyle şampiyon olamayız. Külahı önünüze koyalım. Tim oynayınız maçları şöyle bir tekrar izleyelim. Sonuca göre yorum yapalım hep birlikte. Mesela ben bir Fenerbahçe li olarak lig bitene kadar maç bizim maçları izlemeyi düşünmüyorum. Sinir sistemimi bozuyor. O yüzden lütfen yayına çıkıp da, yok Morinho , yok stad ve oyuncular vs vs için açıklama yapmayınız.

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