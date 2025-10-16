Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha gerçekleşti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde kulüp içerisinde yenilenme tam gaz devam ediyor.

SCOUT EKİBİNDE 4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında A Takım scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin bu ayrılıkları kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

2 İSİM ÖNCEDEN GÖNDERİLMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollar ayrılmıştı. Ayrıca Futbol A takımı forması giyen milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.