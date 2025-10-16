Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha gerçekleşti
Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında A Takım scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollarını ayırdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde kulüp içerisinde yenilenme tam gaz devam ediyor.
SCOUT EKİBİNDE 4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında A Takım scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin bu ayrılıkları kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
2 İSİM ÖNCEDEN GÖNDERİLMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollar ayrılmıştı. Ayrıca Futbol A takımı forması giyen milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.