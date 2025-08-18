Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un takımdan ayrılmasına onay verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

4 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırladığı raporda 4 ismin takımdan ayrılmasına onay verdi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda kadro planlamaları arasında yer almayan Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un takımdan yollanacağı belirtildi.

TAKIM ARAMALARINA BAŞLADILAR

Mourinho'nun bu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna dahil etmemesi ayrılığa yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserefkocabas69:

arkadaş kendini de yazardı ya rapora gideceklerin içinde ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
