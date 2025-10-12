Fenerbahçe'de 2 veda birden açıklandı
0:00/0:00
Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Alper Yemeniciler'in yanı sıra futbol takımı diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sonrası Sadettin Saran ile yeni bir döneme girilirken vedalar üst üste açıklandı.
ALPER YEMENİCİLER İLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertliler, Futbol İletişim Koordinatörü görevini yürüten Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ''Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.
BİR AYRILIK DAHA
Fenerbahçe'de Alper Yemeniciler'in ardından futbol takımı diyetisyeni görevini yürüten Cenk Özyılmaz ile de yolların ayrıldı.