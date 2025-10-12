Fenerbahçe'de 2 veda birden açıklandı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sonrası Sadettin Saran ile yeni bir döneme girilirken vedalar üst üste açıklandı.

ALPER YEMENİCİLER İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, Futbol İletişim Koordinatörü görevini yürüten Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ''Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

BİR AYRILIK DAHA

Fenerbahçe'de Alper Yemeniciler'in ardından futbol takımı diyetisyeni görevini yürüten Cenk Özyılmaz ile de yolların ayrıldı.