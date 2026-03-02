Haberler

Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Fenerbahçe, son 10 günde Avrupa'ya veda edip ligde üst üste puan kaybederek zirve yarışında 4 puan geriye düştü.

  • Fenerbahçe, son 10 günde Avrupa Ligi'nden elendi ve Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşadı.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de lider takımın 4 puan gerisine düştü.
  • Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında galibiyet golünü bulamayarak puan kaybetti.

Fenerbahçe, son 10 günde hem Avrupa'ya veda etti hem de Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda 4 puan geriye düştü.

KASIMPAŞA MAÇINDA YIKIM

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuç, zirve yarışında önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşı kazanmasına rağmen turu geçemedi ve Avrupa'ya veda etti.

ANTALYA'DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan sarı-lacivertliler skoru 2-2'ye getirdi ancak galibiyet golünü bulamadı ve bir kez daha puan kaybı yaşadı.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe, ligde liderin 4 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında avantaj kaybetti.

Alper Kızıltepe
