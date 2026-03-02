Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

Fenerbahçe, son 10 günde hem Avrupa'ya veda etti hem de Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda 4 puan geriye düştü.

KASIMPAŞA MAÇINDA YIKIM

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuç, zirve yarışında önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşı kazanmasına rağmen turu geçemedi ve Avrupa'ya veda etti.

ANTALYA'DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan sarı-lacivertliler skoru 2-2'ye getirdi ancak galibiyet golünü bulamadı ve bir kez daha puan kaybı yaşadı.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe, ligde liderin 4 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında avantaj kaybetti.