Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti. Ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında sırasıyla Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Son maçlarda hücumdaki verimliliği skora da yansıtan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu 3 maçlık süreçte toplam 14 gole imza attı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti.

İrfan Can Kahveci'nin 3 golü geçersiz sayıldı

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bugün 3 kez şanssızlık yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can'ın ağlara gönderdiği 3 pozisyon gol değeri kazanmadı. İlk olarak 17. dakikada Mason Greenwood'un kullandığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlarken, vuruş esnasında ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi. İrfan, 47. dakikada ise Levent'in ortasında ön direkte topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, orta sahada yapılan faul nedeniyle golü iptal etti. 52'de ise kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderen İrfan Can'ın golü, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı