Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig 18'inci hafta maçı için Corendon Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, fiziksel ve taktik çalışmalardan oluştu.

FENERBAHÇE, yarın akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 18'inci hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

