Fenerbahçe, Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Tarfin, rakibini 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mersin'deki karşılaşmada Çimsa ÇBK Mersin'den Leite 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut 16 sayı attı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa tribünden izledi.
FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 79-71'lik skorla kazanan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin'de Leite attığı 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
BAKAN BAK DA TRİBÜNDEYDİ
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tribünden takip etti.
MAÇIN KÜNYESİ
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Gizella Viola Györgyi, Natasa Dragojeviç, Milita Stalaucinskaita
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 17, Thomas 10, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Esra Ural Topuz, Samuelson 12
FENERBAHÇE TARFİN: Anderson 6, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Meesseman 14, Zeynep Gül, Geiselsoder 9, Allemano 2, Pouye 6, Angloma 6, Betts, Lacan 10
1'İNCİ PERİYOT: 21-19
2'NCİ PERİYOT: 32-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-59