Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu ve Futbol A takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'nin stat isim ve Avrupa forma göğüs sponsoru resmen belli oldu.

CHOBANI İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kuliüp, stat isim sponsorluğu ve Futbol A takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

YILLIK KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin, Chobani ile yaptığı stat isim sponsorluğu anlaşmasından yıllık 20 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor

Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takım'ın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.