Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı

Fenerbahçe, Marsilya'nın yıldız ismi Cengiz Ünder'i transfer etmek için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Ancak Fransız ekibinin bitmek bilmeyen talepleri sarı-lacivertli yönetimi zora soktu. Yönetim, Marsilya'nın her gün değişen ve artan taleplerine karşılık masadan kalkmayı düşünüyor. Cengiz cephesinde sorun yokken, kulübünün talepleri transferi zora sokuyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Fenerbaçe, Marsilya'nın taleplerini karşılamakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE, MASADAN KALKABİLİR

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın özellikle istediği Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Fransız ekibinin istekleri, sarı-lacivertli yönetimi masadan kaldıracak cinsten.

MARSİLYA'NIN İSTEKLERİ BİTMİYOR

Başarılı sağ kanat, 4 yıllık kontrat ve senelik 2.7 milyon euro maaş teklifini kabul etti. Ancak kulübü, ilk olarak 10 milyon euro + bonuslardan oluşan 11 milyon euroluk bonservise "Tamam" dedi. Ardından 10 milyon euronun yarısından fazlasını peşin ödenmesini istedi. Son olarak da bonusları artırıp rakamı 16 milyon euroya çekti.