Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 14 Maça Çıkardı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King'in golleriyle kazanan Fenerbahçe, taraftarları önünde büyük bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King'ten geldi. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

Galibiyet serisi 14 maça çıktı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland'ı yendi. Süper Lig'de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir'e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor'u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

40 bin 340 taraftar izledi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan lig maçını 40 bin 340 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu'nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla birlikte yaşadı. Öte yandan Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti. - İSTANBUL