Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Rizespor maçında forma giymesi beklenmeyen Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor. İsmail Yüksek, yeniden takımla çalışmalara başlarken Milan Skriniar, bireysel program eşliğinde sahada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
