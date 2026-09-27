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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlığını milli futbolculardan yoksun sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli futbolculardan yoksun core çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-laccivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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