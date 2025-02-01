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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, oyuncular rejenerasyon ve taktiksel çalışmalarla son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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