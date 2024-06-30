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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı

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Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün transferi için anlaşmaya vardı. Başlangıçta 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklifini kabul etti.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün de istekli tavrıyla birlikte Atletico Madrid'in bonservis inadını kırdı. Pazarlıkların başında Çağlar için 10 milyon euro talep eden Atletico Madrid, bonservis bedelini indirmeye karar verdi.

ÇAĞLAR "FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM" DEDİ

Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar, bonservis bedeli olmadan geldiğini kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık istedi.

İNDİRİME GİDİLDİ

İspanyol devi, Çağlar'ın tavrı karşısında sarı-lacivertlilerin önerdiği 5 milyon euroya yakın bir bedelden anlaşmakta karar kıldı. Yapılan son görüşmelerin ardından transfer sonuçlandı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Barış O. B.:

Yerli statüsünde bu tecrübeye ve rakama göre iyi transfer. Avrupa şampiyonasında milli takımdaki eksikliği de ortada. Sakatlanmazsa faydalı olur

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İbrahim Üker:

elimizde patladı desene

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Baba Can:

Hani yıldız futbolcu Aziz Yıldırım a sorsalar o söylerdi nerde Alex Anelka Roberto Carlos hojdonk daha neler neler adam gibi iki transfer yap şamiyon ol nerde santrafor gölcüsüz şampiyonluk hayal

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Emrah Emir:

Hem yerli kuralı zorunluluğu, hem tecrübesi hem de yaşının genç olduğu göz önüne alınınca gayet güzel ve fiyatı da cazip bir transfer, hayırlı olsun

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