Fenerbahçe, Brezilyalı Kaleci Ederson'u İstanbul'da Karşıladı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, özel bir uçakla İstanbul'a geldi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Ederson, basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
