Fenerbahçe, Brann maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi süren Nelson Semedo idmanda yer almazken, Çağlar Söyüncü ise bireysel çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Brann maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertliler saat 17.00'de özel uçakla Norveç'e hareket edecek. - İSTANBUL