Haberler

Fenerbahçe, Brann maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.

Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi süren Nelson Semedo idmanda yer almazken, Çağlar Söyüncü ise bireysel çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Brann maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertliler saat 17.00'de özel uçakla Norveç'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet: Alay konusu oldu

Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet
Sürekli karşı karşıya gelen Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte

Sürekli karşı karşıya gelen iki uzman bu kez aynı görüşte
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalanmıştı! İşte istenen ceza
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
title