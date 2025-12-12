Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Brann takımını 4-0 mağlup etti. Talisca'nın 3 golüyle öne geçen Fenerbahçe, güzel bir performans sergileyerek gruptaki yerini sağlamlaştırdı.
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Brann: Dyngeland, de Roeve (Dk. 84 Hansen), Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Dk. 26 Larsen), Mathisen (Dk. 67 Boakye), Castro (Dk. 67 Haaland), Holm (Dk. 84 Sande)
Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar (Dk. 84 Kamil Efe Üregen), Oosterwolde, Brown (Dk. 61 Levent Mercan), İsmail Yüksek (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Fred, Nene, Talisca (Dk. 73 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Oğuz Aydın), En-Nesyri
Goller: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 36, 44 ve 65 Talisca ( Fenerbahçe )
Kırmızı kart: Dk. 18 Helland (Brann)
Sarı kartlar: Dk. 14 Brown ( Fenerbahçe ), Dk. 20 Freyr Alexandersson (Teknik direktör) (Brann)
57. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan koşan Nene'nin ceza sahasına girerken karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
65. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Levent Mercan'ın etkili ortasında altıpas önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.
70. dakikada Skriniar'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Nene, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrforunşutunda top yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı yerden tekrar Oğuz Aydın'a bıraktı. Oğuz'un altı pasın gerisinden karşı karşıya şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.