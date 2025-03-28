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Fenerbahçe, Bodrumspor'u 4-2 Mağlup Etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrumspor'u 4-2'lik skorla geçti. Maçta Milan Skriniar ve Oğuz Aydın'ın golleriyle öne geçen Fenerbahçe, penaltılardan Talisca ve Szymanski ile skoru artırdı.

(ANKARA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Bodrumspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Sipay Bodrum FK sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maç saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda başldı.

Milan Skriniar'ın 5. dakikada ve Oğuz Aydın'ın 32. dakikada attığı golle Fenerbahçe, Bodrumspor karşısında 2-0 öne geçti.

George Puşcaş'ın 31. dakikada penaltıdan attığı golle Bodrum FK farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada Talisca'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe, Bodrumspor karşısında skoru 4-1 yaptı. 85. dakikada Fredy'nin golüyle Bodrumspor skoru 4-2'ye getirdi. Maç bu skorla tamamlandı ve Fenerbahçe deplasmanda Bodrumspor'u 4-2 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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