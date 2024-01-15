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Fenerbahçe bir türlü isteneni veremeyen Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de fazla forma forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.

Süper Lig'in bu sezonki en büyük şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe'de yedek kalan yıldız futbolcu Umut Nayir Pendikspor'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ PENDİKSPOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe bir türlü isteneni veremeyen Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı

SKOR ÜRETEMEDİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.

Fenerbahçe bir türlü isteneni veremeyen Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Pendikspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Adam akıllı bir maçda 90 dk oynamazsa skor mu üretecek

Yanıtla12
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