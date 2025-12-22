Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.

  • Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak diğer maçların hakemleri de açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

DERBİDE DÜDÜK OĞUZHAN ÇAKIR'IN

Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

  • Kocaelispor-Erzurumspor: Turgut Doman
  • Konyaspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
  • Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
  • Iğdır FK - Aliağa: Hakan Ülker
  • Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
  • Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşı: Yusuf Adnan Kendirciler
  • Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

