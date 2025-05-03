Fenerbahçe, Beşiktaş Maçına Hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalara katıldı ve kampa girdi.
SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor