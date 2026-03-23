Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleşen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, akşam yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı