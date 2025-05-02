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Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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