Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti

Alexander Djiku: Galibiyeti hak ettik

'Elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım'

'Taraftarımız Türkiye'nin en büyüğü'

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) ' Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, 'Maçın başından sonuna kadar iyiydik. Kompakt ve güçlü şekilde durduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum' dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku açıklamalarda bulundu. Sakatlığının son bulup takıma dahil olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Djiku, 'İyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar iyiydik. Kompakt ve güçlü şekilde durduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum' diye konuştu.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM'

Djiku, ilk 3 gün oynayıp oynamayacağının kesin olmadığını dile getirerek, 'Sonrasında oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun ve coşkulu bir mücadele olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. Umarım bir sonraki maçta 90 dakika forma giyerim" şeklinde konuştu.

'TARAFTARIMIZ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

Sarı-lacivertli taraftarları görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Djiku, 'Benim için de büyük bir keyif oldu. Bana göre bizim taraftarımız Türkiye'nin en büyüğü. Deplasman maçlarına gittiğimizde onların gücünü her zaman hissediyoruz. Bugün de bunu hissettik ve her maç onları gururlandıracak sonuçlar almak istiyoruz' dedi.