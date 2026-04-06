Fenerbahçe, Kerem'in 90+11'inci dakikada attığı golle yarışa devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanını 63 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada attığı penaltı golü, takıma galibiyeti getirdi. Bu zaferle Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

KEREM'İN SON DAKİKA GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş karşısında 90+11'inci dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi. Bu gol Kerem'in sarı-lacivertli formayla 12'nci golü oldu. 27 yaşındaki futbolcunun 7 tane de asist katkısı bulunuyor.

FENERBAHÇE, LİGDE 7 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra gol yemedi. Son olarak 20'nci haftadaki Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE BEŞİKTAŞ'I 2 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Beşiktaş ile ligde oynadığı iki derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlı ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde deplasmandaki maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

CHERIF NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Beşiktaş karşısında 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. 19 yaşındaki futbolcu, kaçan gollerden sonra taraftarın tepkisini çekti.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından Asensio'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asensio'nun durumunun ciddi olmamasını umuyorum. İlk izlenim ciddi olmadığı yönünde. Yarın ya da bir sonraki gün 2'nci MR'ı çekince net bir izlenim olacak. İlk izlenim çok negatif değil. O olmazsa İsmail var, Fred var, Talisca 10 numara oynayabiliyor. Sakatlıklar işimizin bir parçası. Asensio bizim için çok önemli" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
