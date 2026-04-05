Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, müsabakaya 11 yabancıyla çıkmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Oyuncuların nereden geldiklerine, onların milliyetlerine bakmıyorum. Benim için önemli olan şey performansları. Bir bakarsınız önümüzdeki maçlardan birinde 6 Türk oyuncuyla oynarız. İsmail dün antrenmanda sert bir darbe almıştı. Aslında yürüyemiyordu bile ama kulübede olmak için ilaç aldı. Nene 3 gol atmıştı, Musaba iyi bir performans göstermişti ve kanatlarda onlarla oynamaya karar verdim. Semedo ve Skriniar sakatlıktan döndü, Skriniar 2 gün antrenman yapabildi çok büyük karakter kendisi. Maç sonu kutlamalarımın sebepleri bunlardı çünkü zor süreçten geçiyorduk. Semedo 5 gün çalıştı, Talisca sakatlıktan döndü. Bugün bu galibiyeti aldığımız için gerçekten mutluyum. Takım ve taraftar için önemliydi. Bu bilinçle duygularımı biraz dışa vurmak istedim."

Galibiyet için penaltıya ihtiyaç duymamaları gereken bir performans gösterdiklerini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Hakemlerle bir problem yaşamıyorum, sarı kart gördüğüm pozisyonda Cerny saha dışına çıkmıştı. Onu düşecek diye tuttum ama sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu, çok net pozisyonlar ürettik. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pek çok pozisyon vardı. Bu pozisyonlarla penaltıya ihtiyaç olmazdı, çok iyi performans sergilediğimizi düşünmüyorum. Son haftalardaki maçlar baz alınırsa Beşiktaş ve Trabzonspor zirvededir. Özgüveni yüksek, güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Galip geldiğimiz için mutluyum."

Domenico Tedesco, Talisca'nın oyundan alınmasıyla ilgili soruya, "Talisca iyi oynadı, özellikle de ilk yarıda. 60. dakikada gücünün azaldığını hissettim. Cherif'in bize güç katacağını hissettim. Savunma arkası koşuları yapmamız gerekiyordu. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacağını düşündük. Karar ikisinin karışımıydı. Hem taktiksel hem de gücünün azaldığını düşündüğüm için." yanıtını verdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun ilk izlenimlere göre durumunun kötü olmadığını, ödem bulunduğunu, ödem geçtikten sonra tekrar kontrol edileceğini ifade etti.

Tedesco, N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün harika bir performans sergiledi. İkinci toplarda çok güçlüydü. Beşiktaş'ın en güçlü yönleri bu aslında. Bunu yapan çok kaliteli oyuncular var ama Kante hep oradaydı. Çok keskindi, ikili mücadelelerde çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, top taşıma anlamında da çok iyiydi. Belirleyici bir oyun oynadı. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır, onun da vardı. Milli arada bizle değildi çünkü milli takımdaydı. Burada olan tüm oyuncularla şiddeti yüksek antrenmanlar yaptık ve çok çalıştık. Ceza sahası içinde savunma yapmayı ve ortaları engellemeyi çalıştık. Savunmamız bu anlamda çok iyiydi. Derbilerde gol yememek size galibiyete giden yolu açıyor. Beşiktaş gibi ofansif anlamda güçlü oyunculara karşı gol yememek önemliydi. Ederson da çok iyiydi. ilk yarıda 1-2 pozisyon vardı. Bunlarda da Ederson iyiydi."

Karşılaşmada her şeyin mükemmel olmadığını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey mükemmel değildi bugün. Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. Maça da hızlı başlamak istedik, oyun kurulumunda ilk yarıda sıkıntılarımız vardı. Her şey mükemmel değildi, her şeyin mükemmel olması için girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olmamız gerekiyordu. Bugün 1-2 gol yiyebilirdik ama bizim girdiklerimizin 3-4 tanesi kesin gol olması gereken pozisyonlardı. Baskı bu oyunun parçası ama bazen itici de oluyor bizler için. Çünkü hep kazanmamız gerekiyor. Puan kaybedince oyuncuları tekrar hayata döndürmek gerekiyor. Karagümrük maçından sonra 2-3 gün konuşmalarla takım hayata döndü. Bu pozitif işaret ama devam etmemiz gerekiyor. Sezon çok ateşli diyebiliriz."