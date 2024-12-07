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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadı'na Hareket Etti

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadı'na Hareket Etti
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Beşiktaş ile karşılaşmak için Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı. Taraftarların yoğun ilgisiyle uğurlanan sarı-lacivertliler, derbi öncesi coşku dolu anlar yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı.

Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertliler, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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