Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

FENERBAHÇE, 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 11'inci hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Futbolculara Gaziantep maçı sonrası 2 gün izin veren Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan ekibimiz, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Tedesco'nun tüm oyuncuları ile yakından ilgilendiği ara ara sohbetler yaptığı ve derbi öncesi Sarı-Lacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.