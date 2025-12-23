Haberler

Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı. Takım, önceki lig ve uluslararası maçlarında başarılı bir performans sergilemişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Kanarya, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti. Böylelikle Tedesco'nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

Maç biter bitmez olay paylaşımlar