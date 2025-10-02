Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile Deplasmanda Karşılaşacak

Haberler

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, önceki karşılaşmalarda Zalgiris'i 4 kez mağlup etti.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.

İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe Beko kazandı

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.

Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.

