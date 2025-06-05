Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 Mağlup Etti
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maç boyunca ön plana çıkan oyuncularla etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, ilk devreyi de önde kapattı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Zagars 14, Guduric 10, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 8, Baldwin 7, Metecan Birsen 5, Emre 3, Birch 2, McCollum, Yiğit Hamza Mestoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 16, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 8, Smith 2, Bouteille 2, Ponitka, Şehmus Hazer 10, Simonovic 12, Furkan Korkmaz 6, Massinburg 6, Furkan Haltalı 6, Göktuğ Baş

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 42-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-54

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından seride 1-0 öne geçti.

Maça iyi başlayan taraf olan Fenerbahçe ilk 5 dakikayı 8-4 önde geçti. Fenerbahçe'de Nigel Hayes Davis'in, Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase'nin ön plana çıktığı ilk periyot, sarı-lacivertlilerin 20-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyodun hemen başında Fenerbahçe, skoru 26-15'e getirerek farkı çift haneye çıkarınca Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic erken bir mola aldı. Sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın üst üste bulduğu sayılar ile periyot sonuna 5.29 kala farkı 14 sayı yaptı: 36-22. İlk devre Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyodun bitimine 5.49 kala Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in üst üste bulduğu 3 tane 3 sayılık isabetin ardından skoru 55-40'a getirdi. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 70-54 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyodun başında 8-2'lik seri bulan Bahçeşehir Koleji, farkı 10 sayıya indirdi: 72-62. Kalan sürede farkı artıran sarı-lacivertliler, parkeden 93-76'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, adını finale yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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