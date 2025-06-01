Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberovic'ten kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberovic'ten kötü haber
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Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Biberovic'in parkelerden yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberoviç'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA ZORLANMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı. Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

3-4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Öte yandan milli yıldız Tarık Biberovic'in bu yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle parkelerden yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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