Fenerbahçe Beko'ya Scottie Wilbekin'den üzücü haber

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği açıklandı.

SAĞ DİZ KIKIRDAĞINDA ÖDEM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİ

Sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilen Scottie Wilbekin'in 2-3 hafta içerisinde tekrar sahalara dönmesi bekleniyor.