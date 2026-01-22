Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını deplasmanda 85-80 mağlup etti. Maçta hakemler Juan Carlos Garcia, Saulius Racys ve Saso Petek görev aldı.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna : Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko : Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, de Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna )

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi.

