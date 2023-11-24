Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10'uncu haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla Johnathan Motley oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, üst üste 4'üncü ve toplamda 5'inci mağlubiyetini aldı. İtalya temsilcisi ise 7'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Virtus Segafredo

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Amit Balak

VIRTUS BOLOGNA: Lundberg 9, Belinelli 8, Pajola 2, Smith 8, Dobric 11, Cacok 10, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Abass 5

FENERBAHÇE BEKO: Motley 25, Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 2, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Calathes 8, Madar, Sestina

1'İNCİ PERİYOT: 25-27

DEVRE: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10'uncu haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla Johnathan Motley oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, üst üste 4'üncü ve toplamda 5'inci mağlubiyetini aldı. İtalya temsilcisi ise 7'nci galibiyetini elde etti.

BAŞANTRENÖR DIMITRIS ITOUDIS ATILDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yoğun itirazı sebebiyle oyundan ihraç edildi. 3'üncü çeyreğin bitimine 6: 05 saniye kala Shengelia'nın basketi sonrasında göstermiş olduğu itiraz sebebiyle üst üste iki teknik faul ile oyundan atıldı. Karşılaşmanın devamında Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas, takımın başında yer aldı.