Euroleague: Fenerbahçe: 82 Valencia Basket: 79
Fenerbahçe Beko, Euroleague 22. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i 82-79'luk skorla mağlup ederek sezonun 14. galibiyetini elde etti. Maçın detaylarında de Colo'nun 16 sayısı dikkat çekti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe : de Colo 16, Melli 12, Baldwin 11, Boston Jr. 11, Hall 10, Horton-Tucker 10, Biberovic 7, Birch 3, Jantunen 2, Armando Bacot
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Valencia Basket: Jean Montero 14, Kameron Taylor 13, Jaime Pradilla 13, Sergio de Larrea Asenjo, Neal Sako, Nate Reuvers 17, Brancou Badio 6, Josep Puerto Guaita 8, Matt Costello, Darius Thompson 1, Omari Moore 7, Braxton Key
Başantrenör: Pedro Martinez
1. Periyot: 28-20
Devre: 45-34
3. Periyot: 66-58 - İSTANBUL