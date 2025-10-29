Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e Mağlup Oldu
Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket'e 94-79'luk skorla kaybetti. Maçın detaylarında oyuncuların bireysel performansları öne çıktı.
Salon: Roig Arena
Hakemler: Sasa Pukl, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy
Valencia Basket: Pradilla 7, Kameron Taylor 17, Omari Moore 7, Jean Montero 12, Matt Castello 6, Thompson 11, Badio 15, Puerto 9, Neal Sako 4, Nogues, Lopez-Arostegui
Başantrenör: Pedro Martinez
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 18, Devon Hall 2, Khem Birch 2, Talen Horton-Tucker 16, Mikael Jantunen 4, Wade Baldwin 13, Scottie Wilbekin 11, Nicolo Melli 7, Armando Bacot 4, Bonzie Colson 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 27-13
Devre: 51-35
3. Periyot: 76-56 - İSTANBUL