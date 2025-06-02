Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 8, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes-Davis 18, Hall 6, Guduric 26, Colson 5, Metecan Birsen 4

TÜRK TELEKOM: Alexander 14, Brown 24, Melih Tunca 4, Angola 18, İsmet Akpınar 3, Berkan Durmaz 1, Bess, Hanlan 14, Smith, Makoundou 16

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

DEVRE: 51-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72

5 FAUL: Melli ( Fenerbahçe Beko ), Hanlan ( Türk Telekom )

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Maça etkili başlayan Türk Telekom olsa da Fenerbahçe dengeyi sağladı ve ilk 5 dakika 11-11 eşitlikle geçildi. İlk periyot Fenerbahçe'nin 23-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 2 dakikasında 9 sayı bulan Türk Telekom, 29-27 öne geçti. 9-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, 6 dakika kala 7 sayılık farkı yakaladı: 36-29. Kalan sürede Türk Telekom, hücumda hızını artırdı ve ilk yarı 51-51 eşitlikle bitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, periyot sonuna 6 dakika kala farkı 6 sayıya yükseltti: 55-61. Fark 6'ya çıktıktan sonra savunmada ve hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, 10-0'lık seriyle 65-61 öne geçti. Türk Telekom kalan bölümde dengeyi sağladı ve final periyoduna 72-72 eşitlikle gidildi. Son periyoda da etkili başlayan Türk Telekom, bitime 6.20 kala farkı 4 sayı yaptı: 79-83. Fenerbahçe, 2.11 kala 92-91'lik skorla bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertliler, son 27 saniyeye 3 sayılık farkla girdi: 97-94. Maçı 101-94 kazanan Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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