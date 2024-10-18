Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays ile Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe Beko, Skylar Mays ile Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, guard pozisyonundaki ABD'li basketbolcu Skylar Mays ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. Mays, geçtiğimiz yıllarda NBA'de Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımları için mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Skylar Mays ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, guard pozisyonunda oynayan ABD'li oyuncu Skylar Mays'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Konuya ilişkin sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers Fenerbahçe Beko Atlanta Hawks Basketbolcu Fenerbahçe Basketbol Güncel Spor NBA

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede? Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri! Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı? Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinin adı ne? (Yenidoğan Çetesi) Avcılar Hospital kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.