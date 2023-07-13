Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna dahil etti. İspanya ekibi Barcelona'dan transfer edilen pivot ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Şanlı, daha önce birçok Türk takımında forma giymiş ve EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

SPOR Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son olarak İspanya ekibi Barcelona forması giyen pivot ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Basketbola Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka altyapılarında başlayan Sertaç Şanlı daha önce Genç Telekom, Galatasaray, Gaziantep, Uşak Sportif, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu Efes'te forma giydi. Anadolu Efes formasıyla 2020-21 sezonunda EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki milli basketbolcu, 2021-22 sezonunda ise Barcelona'ya transfer olmuştu.